CNS Cochabamba atiende con normalidad pese a paro anunciado y registra largas filas de pacientes

La atención en la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba se desarrolla con normalidad este jueves, pese al anuncio de un paro de 24 horas por parte de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Social. Desde tempranas horas, pacientes acudieron a los centros médicos y formaron largas filas para obtener fichas de consulta.

A pesar de la medida anunciada, la entrega de fichas y la atención médica continúan de manera regular. Personal de la CNS indicó que no cuenta con información oficial sobre la ejecución del paro, por lo que las actividades se mantienen con normalidad.

Los horarios de atención vigentes son:

Mañana: 09:00 a 13:00

Tarde: 15:00 a 19:00





La jornada empezó con una marcada afluencia de asegurados, quienes realizaron extensas filas para acceder a una ficha médica, evidenciando la constante demanda en los servicios de salud. En un recorrido por los establecimientos de la avenida Ayacucho y en la Blanco Galindo se verificó que la atención es regular.

El paro de 24 horas fue anunciado por trabajadores administrativos de la seguridad social en Cochabamba, en medio de un contexto de movilizaciones dentro del sistema de salud pública.

Como antecedente, el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIMRA) cumplió recientemente un paro movilizado en la CNS, en cumplimiento de una instructiva nacional.

Entre sus principales demandas figuran la falta de medicamentos e insumos, la escasez de médicos especialistas, las largas filas de pacientes y la persistencia de trámites burocráticos, además de cuestionamientos a la gestión administrativa.

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