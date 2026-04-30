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Noche de coronas: Darinka gana Miss Fexco 2026 y Yamile se queda con el título de Señorita

La elección de Miss y Señorita FEXCO 2026 volvió a poner en vitrina el talento y la preparación de las participantes, en una velada marcada por la competencia sana y el entusiasmo del público.

Cristina Cotari

30/04/2026 10:36

Darinka y Yamile brillan en FEXCO. Foto: Com. Fexco
Cochabamba, Bolivia

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En una noche llena de energía, estilo y emoción, Darinka Saavedra fue coronada como Miss Fexco 2026, mientras que Yamile Martín se alzó con el título de Señorita, destacando ambas por su desempeño sobre el escenario.

Una coronación con esfuerzo y dedicación

Saavedra, representante del stand de Entel, expresó su emoción tras obtener el título y destacó el esfuerzo detrás de la competencia. “Ha sido complicado, es una preparación súper difícil, son días sin dormir, no da tiempo para nada, pero ha sido la experiencia más linda que me puedo llevar en mi vida”, afirmó.

La nueva Miss Fexco también resaltó el ambiente de compañerismo entre las participantes, especialmente con Yamile Martín.

“Antes de entrar hablé con Yamile y le dije que íbamos a estar a la par y con las manos agarradas, y fue tal cual. Eso fue muy bonito, porque fue una buena competencia”, comentó.

Sorpresa y alegría para la Señorita Fexco

Por su parte, Yamile Martín, representante de Toyota, expresó su felicidad por el reconocimiento y reveló que no tenía previsto participar.

“Estoy contenta, he disfrutado este momento junto a las chicas, todo muy lindo y todas muy amables. Mis amigas y mis jefes del stand me animaron a participar, no lo tenía planificado y tuvimos solo tres días para prepararnos”, señaló.

Ambas ganadoras destacaron por su actitud, presencia y carisma, consolidándose como las favoritas de la noche en uno de los eventos más esperados de la feria.

La elección de Miss y Señorita Fexco 2026 volvió a poner en vitrina el talento y la preparación de las participantes, en una velada marcada por la competencia sana y el entusiasmo del público.

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