Fexco 2026: stand de Red Uno se convierte en epicentro de experiencias interactivas

El stand de Red Uno se posiciona como uno de los principales atractivos de la Fexco 2026 en Cochabamba, al consolidarse como un espacio dinámico donde convergen entrevistas en vivo, shows, premios y una constante interacción con el público.

Visitantes y autoridades destacaron el ambiente cercano que genera el equipo de presentadores, quienes no solo conducen programas en vivo, sino que también comparten con la gente, se toman fotografías y participan en actividades dentro y fuera del stand.

Los presentadores coincidieron en que el mayor valor de la experiencia es el contacto directo con el público.

“Lo más lindo es estar con la gente, darles un abrazo y compartir una foto”, expresó el presentador y jefe de prensa de Red Uno, Diego Viamont, invitando a la población a vivir la experiencia hasta el cierre del evento.

El público también destacó la cercanía del equipo. “Es muy bueno ver que no son distantes, que comparten con nosotros”, comentó una visitante, mientras otros resaltaron el trabajo informativo y de entretenimiento que realizan.

Durante la feria, figuras como Diana Verduguez, Piki Gamarra, Mariana Dupleich, Jimena Aldunate, Alejandro López y José María Núñez lideran la cobertura especial, incluyendo el programa “Uno de Feria”, que se transmite en vivo cada noche con música, juegos y sorpresas.

Además, Red Uno ha reforzado su presencia digital con transmisiones en TikTok y YouTube, permitiendo que la audiencia siga cada momento en tiempo real desde cualquier lugar del país.

Reacciones

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, valoró la presencia del medio en la feria y aseguró que su participación fortalece el éxito del evento. “Cada año van mejorando el stand”, afirmó, resaltando el aporte al movimiento económico y la proyección de la feria.

Con esta propuesta, el stand naranja se consolida como un punto de encuentro donde la televisión se vive en directo, combinando entretenimiento, cercanía e innovación en el corazón de la FEXCO 2026.



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