Así se vive la FEXCO 2026: espectáculos, negocios y miles de visitantes

Con un despliegue de fuegos artificiales, música, baile y una masiva asistencia, la FEXCO 2026 abrió ayer sus puertas en Cochabamba, consolidándose como el evento empresarial más importante de la región y una vitrina al mundo.

Más de 1.300 empresas participan en esta versión, al menos 30 de ellas del extranjero, en un espacio que durante 10 días generará intenso movimiento económico. La feria se desarrolla bajo el lema “Innovación y Tecnología” y prevé superar las 400.000 visitas. El evento se desarrollará hasta el 3 de mayo en el campo ferial de la laguna Alalay.

El acto inaugural se realizó en el FEXCO Arena, renovado y considerado el espacio de eventos más grande del país, con la presencia de autoridades como el alcalde Manfred Reyes Villa y el presidente del Concejo Municipal, Walter Flores, entre otras.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Juan Pablo Demeure Ramírez, destacó que la feria representa el impulso al desarrollo desde el sector privado. “El empresario transforma territorios y convierte ideas en desarrollo económico”, afirmó.

Por su parte, Reyes Villa resaltó las inversiones realizadas, como el pabellón Kanata, la ampliación de áreas gastronómicas y el fortalecimiento del FEXCO Arena, que permitirá atraer espectáculos nacionales e internacionales y dinamizar sectores como hotelería, transporte y gastronomía.

Detalles del evento

Además del impacto local, la feria cuenta con la presencia de compradores de al menos 10 países, interesados en productos nacionales, lo que abre oportunidades para la exportación.

La Alcaldía y la FEPC proyectan un movimiento económico superior a los 180 millones de dólares y la generación de 35.000 empleos directos e indirectos, consolidando a la FEXCO como un motor clave para la reactivación productiva del departamento.

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