Dos hermanos acamparon dos días para ser los primeros en entrar a la FEXCO: El Alcalde los premió con pases libres

La apertura de la FEXCO 2026 no solo destacó por su despliegue comercial, sino por la historia de fidelidad de sus primeros visitantes. A las 17:00 horas de este jueves, cuando se abrieron oficialmente las puertas del recinto ferial, los hermanos John y Alejandro Céspedes encabezaban la fila, tras haber pasado 48 horas acampando en exteriores.

Un premio al esfuerzo y la lealtad

La dedicación de los hermanos no pasó desapercibida. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, los recibió personalmente en el ingreso para entregarles un reconocimiento especial: credenciales VIP que les permitirán entrar sin costo alguno durante los 11 días que dura el evento.

"Les voy a dar estas credenciales para que entren gratis todos los días. Felicidades, que la pasen bien", manifestó la autoridad edil al momento de premiar a los jóvenes.

Entre la lluvia y la expectativa

Para los hermanos Céspedes, la espera fue un desafío físico. Relataron que, aunque la experiencia fue "bonita", tuvieron que enfrentar las inclemencias del tiempo en la zona de la Laguna Alalay.

"Hemos pasado un poco de frío, justo se ha puesto a llover, pero igual hemos tenido que aguantar y esperar que llegue este momento", comentaron. El motor principal de la iniciativa fue el deseo de crear contenido digital para redes sociales: "Nuestra meta es hacer contenido los 10 días, vamos a sacarle el jugo a este beneficio".

El inicio de una fiesta masiva

Tras el ingreso de los hermanos Céspedes, una marea de visitantes de todas las edades (niños, adultos y adultos mayores) comenzó a inundar los pabellones. La expectativa general se centra en las ofertas de lanzamiento y las novedades tecnológicas que los más de 1.600 expositores han preparado para esta versión.

"Queremos ver las novedades y las promociones, por eso venimos temprano", señaló otra de las visitantes que ingresó en la primera hora de apertura. Con el beneficio del 2x1 activado para la jornada inaugural, la FEXCO 2026 arranca consolidándose como el evento favorito de las familias cochabambinas.

¿Sabías qué? La FEXCO 2026 estará abierta hasta el próximo 4 de mayo, ofreciendo una cartelera que combina negocios, gastronomía y espectáculos internacionales.

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