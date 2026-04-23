La NASA difundió un inédito video de la Tierra grabado desde el espacio en el marco de la misión Artemis II. Las imágenes fueron captadas por la astronauta Christina Koch desde las ventanas de la nave Orion, en lo que describieron como un fenómeno conocido como “brillo terrestre”.

Según detalló la agencia espacial, la grabación corresponde al segundo día de vuelo, cuando la nave se encontraba a aproximadamente 54.500 kilómetros de la Tierra. Desde esa distancia, el planeta aparece suspendido en la oscuridad del espacio, revelando con claridad su curvatura y un resplandor característico.

La astronauta compartió el registro en el marco del Día de la Tierra, mostrando un espectáculo visual que combina ciencia y asombro.

En las imágenes, la Tierra se observa iluminada como una esfera brillante en medio del vacío espacial, ofreciendo una perspectiva poco habitual que resalta su fragilidad y belleza.

Christina Koch describió la escena como un momento único durante la misión, en el que la nave Orion se encontraba a unos 54.400 kilómetros del planeta, consolidando una de las postales más impactantes de la exploración espacial reciente.

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