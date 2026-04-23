Sin diésel, el Pumakatari opera a medias y podría suspenderse

El gerente del servicio, Franco Solíz, informó que la situación es insostenible, ya que no se ha podido garantizar la carga mínima diaria de combustible necesaria para mantener la operatividad.

“Estamos operando con menos de la mitad. Hemos sufrido un desabastecimiento muy fuerte que no estaba contemplado”, afirmó.

Según explicó, el sistema requiere al menos la carga de 30 buses por día para asegurar una operación mínima; sin embargo, en los últimos días la situación ha sido crítica: no se logró cargar ningún bus en la última jornada, mientras que en días previos apenas se abastecieron 4 y 15 unidades, respectivamente.

La falta de diésel ha obligado a reducir drásticamente los horarios de servicio. Actualmente, los buses operan únicamente en la mañana, con salidas desde primeras horas y un último despacho alrededor de las 08:30, lo que limita el servicio al mediodía y elimina la cobertura en la tarde.

“Hoy hemos operado con lo último de nuestras reservas. Si no se nos dota de diésel, mañana no podríamos prestar el servicio”, advirtió Soliz.

El Pumakatari es considerado un servicio estratégico para miles de usuarios, especialmente en zonas alejadas, donde representa una alternativa segura y ordenada de transporte público. La incertidumbre sobre su continuidad genera preocupación entre los usuarios que dependen diariamente de este sistema.

Desde la administración del servicio se espera una pronta solución al suministro de combustible, ya que la continuidad del transporte en la ciudad depende directamente de la dotación de diésel en las próximas horas.

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