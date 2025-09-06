TEMAS DE HOY:
Comunidad

Transportistas de Santa Cruz advierten movilizaciones: solo el 50% de micros trabaja por falta de diésel

Dirigentes aseguran que cientos de micros están en fila en surtidores. Los conductores pasan días enteros esperando cargar combustible.

Naira Menacho

05/09/2025 20:43

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El transporte urbano de Santa Cruz atraviesa una situación crítica: solo el 50% de las unidades está prestando servicio a la población debido a la escasez de diésel en el departamento.

El dirigente de transporte público Segundo Ricaldi afirmó que el abastecimiento es insuficiente y que, de no resolverse el problema, analizan movilizaciones desde el lunes.

“No va a haber transporte, si hay será muy escaso. Estamos en emergencia y es posible que el lunes realicemos alguna movilización”, declaró.

 

 

Unos 200 micros hacen cola en un surtidor

Este viernes, choferes reportaron que cerca de 200 micros permanecían en fila en un surtidor del Parque Industrial. Algunos conductores aseguran que pasan días enteros esperando cargar combustible.

“Son 26 noches que duermo en este surtidor. Esta semana solo trabajé dos días”, relató un chofer.

La falta de diésel, coinciden los transportistas, reduce la oferta de micros en circulación y afecta a miles de usuarios en la capital cruceña.

 

 

