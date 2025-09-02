Productores de los Valles cruceños realizaron ‘tractorazo’ en demanda de diésel

Productores agrícolas de los Valles cruceños protagonizaron la tarde de este lunes un 'tractorazo' de protesta, exigiendo al Gobierno la dotación urgente de diésel y la solución a las restricciones impuestas por el sistema B-SISA, que aseguran están paralizando las labores agrícolas.

La movilización incluyó el bloqueo de la carretera en el Cruce Villa Copacabana, donde decenas de tractores se apostaron como parte de la medida de presión. Los productores se declararon en estado de emergencia ante la escasez de combustible, situación que, según afirman, pone en riesgo la producción de alimentos.

“Estamos acá haciendo un tractorazo de protesta por la escasez de diésel. Nos han recortado los cupos en los surtidores, y eso nos afecta muchísimo porque necesitamos mover la tierra a diario para producir. Hay una gran preocupación porque sin diésel no podemos trabajar”, declaró uno de los dirigentes del sector.

El representante también denunció que, al acudir a los surtidores, solo se les permite cargar un máximo de 400 bolivianos en diésel, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades operativas de una semana, mucho menos de un mes.

Los productores advirtieron que si no se resuelve la situación, la escasez de alimentos y el incremento de precios en las ciudades será inminente. “Si no hay producción, los alimentos van a encarecerse aún más. Estamos protestando para que el Gobierno nos escuche”, enfatizó el dirigente.

La protesta se mantendrá de forma indefinida hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades, tanto respecto al abastecimiento de diésel como a la flexibilización de los controles del sistema B-SISA.

Mira la programación en Red Uno Play