Escasez de diésel se agudiza en Santa Cruz: filas de camiones se extienden por kilómetros

La escasez de diésel se ha agudizado en Santa Cruz, generando largas filas de vehículos de alto tonelaje y un creciente malestar entre transportistas y productores. La situación es tan crítica que algunos conductores pasan hasta cinco días intentando abastecerse, con graves consecuencias económicas y personales.

Imágenes aéreas captadas por drones de la Red Uno muestran un panorama dramático: kilómetros de camiones varados, esperando poder cargar combustible en surtidores de la zona oeste, especialmente en la doble vía La Guardia.

“Que más vamos a hacer, desde el viernes estoy aquí, y todavía lejos del surtidor. Tengo que ir a La Paz tras cargar diésel”, relató un conductor, desayunando a un costado de la vía. Otro agregó: “Llevó cinco días aquí esperando el combustible y recién llegó; estamos esperando a ver si alcanza porque la fila está larga”.

El desabastecimiento afecta también al sector productivo. Productores del Norte Integrado señalaron que la escasez de diésel, en pleno inicio de la cosecha de soya y de la siembra de caña, obliga a paralizar maquinaria, generando pérdidas de tiempo y dinero. “Así está la figura en la zona norte, provincia Obispo Santistevan: largas filas para cargar diésel. Hasta cuándo iremos a estar así. No tenemos diésel”, afirmó un conductor mientras grababa un video de las interminables filas.

Mira la programación en Red Uno Play