TSJ revisa admisibilidad de solicitud de Áñez para anular sentencia por caso Golpe II

En entrevista con el programa El Mañanero, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, se refirió al estado actual del proceso de revisión extraordinaria de sentencia solicitado por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión por el denominado caso "Golpe II".

Saucedo explicó que actualmente el trámite se encuentra en fase de admisibilidad, y que un magistrado ya fue sorteado para verificar si se han cumplido todos los requisitos formales del recurso.

“En esta instancia, estamos en revisión de la admisibilidad. Tengo entendido que en esta semana el magistrado va a emitir su resolución. Si cumple todos los requisitos, ingresaremos al fondo”, precisó.

Agregó que, si el recurso presenta observaciones formales, se otorgará un plazo para que la parte solicitante pueda subsanar y, en caso de cumplimiento, el proceso pasará a la etapa de análisis de fondo.

Saucedo insistió en que las acciones que viene desarrollando su gestión no deben interpretarse como una muestra de impunidad, sino como una garantía del respeto a los derechos procesales, tanto para víctimas como para imputados.

“Esto no es impunidad y hay que manifestarlo de manera clara. Lo único que estamos haciendo es aplicar correctamente el procedimiento. Si hay indicios, se imputa, se cita formalmente, se convoca a audiencia y se evalúan las medidas cautelares disponibles”, señaló.

El magistrado reiteró que estas decisiones responden al nuevo enfoque del Órgano Judicial, que busca desligarse de toda influencia política y actuar conforme a la ley.

“No hemos esperado un cambio de gobierno para asumir una postura. Lo hicimos cuando el actual gobierno aún tiene gobernabilidad. Nos hemos parado firmes desde el inicio”, subrayó.

Finalmente, Saucedo confirmó que, con la disolución de la Comisión 898, presidida por el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia ahora actúa con plena independencia.

“Cerramos la Comisión y al otro día fue que sacamos el instructivo. Ya nada nos ata a otra instancia del Ejecutivo”, concluyó.

