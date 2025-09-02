“Ni una gota de diésel”: comunarios de Yapacaní amenazan con cerrar válvulas

Comunarios de la Faja Norte y Central de Yapacaní mantienen una toma pacífica de tres pozos petroleros en demanda de que YPFB entregue 100.000 litros de diésel mensuales, un cupo acordado para constructoras que trabajan en el proyecto carretero de la zona.

Los movilizados advirtieron que, si no hay una solución inmediata, cerrarán las válvulas de las plantas Yapacaní, Boquerón y Sirari.

“Estamos con todo el equipo dispuestos a comenzar, pero por falta de combustible estamos parados. Son alrededor de 12 a 20 equipos entre volquetas y otros implementos”, explicó Martín Javier, representante de una de las constructoras.

La falta de suministro detuvo la construcción de un tramo carretero de 62 kilómetros de pavimento rígido en la Faja Norte. Cada empresa debía avanzar 15,5 kilómetros, pero la obra quedó en pausa.

La situación afecta a más de 5.000 productores, que ven limitado el transporte de su producción por la falta de avance en la infraestructura vial.

