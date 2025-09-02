TEMAS DE HOY:
Menor ataca a su expareja Baja a policía Narcotráfico en Bolivia

28ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

“Existe desesperación total”: CAO advierte que la falta de diésel afecta a la zafra cañera en Santa Cruz

Rodrigo Suárez, segundo vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), sostiene que no existe voluntad del Gobierno para solucionar la escasez de combustible.

Naira Menacho

01/09/2025 21:06

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La falta de diésel golpea al sector productivo de Santa Cruz. El representante de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Rodrigo Suárez, advirtió que la situación es de “desesperación total” debido a la falta de combustible en plena zafra cañera.

“Estamos en emergencia, hay una desesperación total en el sector agropecuario y del sector productivo nacional. Estamos en medio de la zafra cañera y estamos entrando a la siembra de dos millones de hectáreas para la siembra de verano y no hay diésel”, señaló Suárez.

El dirigente lamentó que, pese a las propuestas enviadas al Gobierno, no han recibido respuestas concretas.

“No existe voluntad. Si pudieran, harían dispensación de trámites y abrirían el ingreso, pero no vemos que el Gobierno tenga una respuesta inmediata y coherente para el sector productivo”, agregó.

Riesgo para las labores agrícolas

Según Suárez, la falta de diésel compromete no solo la zafra cañera, sino también las labores de siembra de verano en más de dos millones de hectáreas, lo que pone en riesgo la producción agrícola del departamento y del país.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD