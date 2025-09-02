“Existe desesperación total”: CAO advierte que la falta de diésel afecta a la zafra cañera en Santa Cruz

La falta de diésel golpea al sector productivo de Santa Cruz. El representante de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Rodrigo Suárez, advirtió que la situación es de “desesperación total” debido a la falta de combustible en plena zafra cañera.

“Estamos en emergencia, hay una desesperación total en el sector agropecuario y del sector productivo nacional. Estamos en medio de la zafra cañera y estamos entrando a la siembra de dos millones de hectáreas para la siembra de verano y no hay diésel”, señaló Suárez.

El dirigente lamentó que, pese a las propuestas enviadas al Gobierno, no han recibido respuestas concretas.

“No existe voluntad. Si pudieran, harían dispensación de trámites y abrirían el ingreso, pero no vemos que el Gobierno tenga una respuesta inmediata y coherente para el sector productivo”, agregó.

Riesgo para las labores agrícolas

Según Suárez, la falta de diésel compromete no solo la zafra cañera, sino también las labores de siembra de verano en más de dos millones de hectáreas, lo que pone en riesgo la producción agrícola del departamento y del país.

