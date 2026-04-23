¡A paso firme! Blooming no afloja: victoria, liderato y gran arranque de temporada

El inicio de temporada de Blooming invita a la ilusión. La Academia cruceña volvió a sumar de a tres tras imponerse 2-1 a Nacional Potosí en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, resultado que le permite escalar al primer lugar del campeonato.

El conjunto celeste mostró solidez y efectividad para conseguir su segunda victoria en el torneo, tras el triunfo ante Guabirá y sumar además un empate frente a Real Oruro. Con estos resultados, alcanza las 7 unidades y se ubica como líder provisional.

En el duelo más reciente, Blooming golpeó en momentos clave para quedarse con el triunfo, resistiendo la reacción del conjunto potosino en el tramo final del partido.

Ahora, la Academia queda a la espera de lo que haga The Strongest en su compromiso ante Real Tomayapo. En caso de que el cuadro atigrado no consiga un resultado favorable, los cruceños cerrarán la fecha 3 como únicos líderes, por encima de equipos como Bolívar y Always Ready.

El calendario no da tregua. Blooming deberá enfocarse rápidamente en su siguiente desafío por la liga, cuando visite a ABB este sábado 25 de abril en El Alto.

Posteriormente, el equipo emprenderá viaje internacional para afrontar un reto clave en la Copa Sudamericana. El conjunto celeste se medirá ante Carabobo el próximo 30 de abril, en un partido determinante para sus aspiraciones en el Grupo H.

El objetivo será claro: sumar un triunfo que le permita encaminar su clasificación antes de encarar una seguidilla exigente, que incluye duelos ante Red Bull Bragantino y River Plate.

La hinchada celeste, ilusionada, comienza a mirar con optimismo el presente del equipo, que no logra un título desde 2009 y que ahora busca volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

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