DT México destaca victoria en debut y menciona que se puede mejorar

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, ofreció su balance tras la victoria inaugural de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026, asegurando que aunque el marcador final fue ajustado, el equipo mostró un desempeño superior durante la primera mitad del partido.

“No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 tranquilamente. Tuvimos varias ocasiones, un remate al poste, otra que el portero desvió y otra que salió afuera. Fuimos ampliamente superiores”, afirmó Aguirre.

Peses a ajustes

El entrenador comentó que la expulsión de un jugador rival y el segundo gol del equipo mexicano hicieron que los jugadores tuvieran que ajustar su verticalidad, lo que permitió mantener la ventaja y asegurar los primeros tres puntos del Grupo A.

“Para un primer partido, empezar con victoria es positivo. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos seguir trabajando para los próximos compromisos”, agregó Aguirre.

Ambiente futbolero

El técnico también mencionó el impacto del ambiente y la presión emocional sobre los jugadores:

“Ver al público, el escenario y la intensidad de la inauguración hace que los jugadores sientan calambres y estrés emocional. No es habitual, pero forma parte de la experiencia de un Mundial”, explicó.

Iniciar con pie derecho

Aguirre concluyó destacando la importancia de la victoria inicial para generar confianza y motivar al equipo para los próximos partidos del grupo, al tiempo que reconoció que aún hay margen de mejora en la precisión de los pases y la efectividad ofensiva.

“Este partido nos sirve de aprendizaje y de impulso para seguir avanzando. La actitud del equipo fue excelente y seguimos comprometidos a mejorar cada detalle”, finalizó.

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