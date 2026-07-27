¿Ramiro Vaca cambia de equipo? El boliviano tiene oferta para irse del Wydad

El futuro de Ramiro Vaca podría tomar un nuevo rumbo. El futbolista boliviano estaría cerca de dejar el Wydad AC de Marruecos para continuar su carrera en el fútbol de Arabia Saudita, donde un club de la Superliga habría mostrado un fuerte interés por contratarlo.

Medio marroquí informando sobre Ramiro Vaca. Foto: captura de pantalla.

De acuerdo con información difundida por medios marroquíes que siguen la actualidad del conjunto de Casablanca, Al-Riyad SC habría presentado una oferta de aproximadamente un millón de dólares por el mediocampista tarijeño.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte de los clubes involucrados, los reportes indican que el Wydad AC estaría dispuesto a aceptar la propuesta, siempre y cuando se complete la aprobación correspondiente del Fondo de Inversión Pública (FIP) de Arabia Saudita, organismo que participa en las grandes operaciones de fichajes del fútbol de ese país.

Vaca llegó al equipo marroquí a inicios de 2026 procedente de Bolívar, en una transferencia cercana a los 800 mil dólares. Actualmente mantiene contrato con el Wydad AC por tres años y medio, pero una posible oferta desde Medio Oriente podría acelerar su salida.

El club interesado, Al-Riyad SC, pertenece a la primera división saudí y tiene como sede la ciudad de Riad. En la última temporada finalizó en el puesto 15 entre 18 equipos y busca reforzar su plantilla para mejorar su rendimiento en el campeonato.

Entre sus principales figuras aparecen el arquero serbio-canadiense Milan Borjan, el francés-argelino Victor Lakhal, el portugués Leandro Antunes y el argentino Luca Ramírez.

De concretarse la operación, Ramiro Vaca sumaría un nuevo desafío internacional y continuaría su carrera en una liga que en los últimos años ha aumentado su protagonismo con la llegada de importantes futbolistas.

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