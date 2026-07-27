Nacional Potosí no tuvo piedad y goleó 4-1 a Real Tomayapo

Nacional Potosí hizo respetar su condición de local y firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada al derrotar con autoridad por 4-1 a Real Tomayapo, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del campeonato.

El conjunto dirigido por Eduardo Villegas salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y encontró rápidamente la ventaja gracias a Tommy Tobar, quien abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo.

La respuesta de la visita llegó apenas cinco minutos después, cuando Ramiro Egüez aprovechó una oportunidad para establecer el empate parcial y darle esperanza al equipo tarijeño.

Sin embargo, la igualdad duró poco. Nacional Potosí volvió a tomar el control del compromiso y mostró toda su contundencia ofensiva. Kevin Bailaba marcó el 2-1 a los 35 minutos y, poco antes del descanso, Tommy Tobar volvió a aparecer para firmar su doblete y ampliar la ventaja.

En la segunda mitad, el cuadro de la Villa Imperial administró el resultado sin sobresaltos y terminó de sentenciar el encuentro con un tanto del defensor Carlos Abastoflor, quien anotó el definitivo 4-1 a los 72 minutos.

Con este triunfo, Nacional Potosí alcanzó los 15 puntos y escaló hasta el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, Real Tomayapo continúa con 8 unidades y permanece en la decimoquinta casilla.

En la próxima jornada, el equipo potosino visitará a Oriente Petrolero, mientras que el conjunto tarijeño buscará recuperarse cuando reciba a ABB.

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