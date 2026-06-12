¿Quién ganará entre Corea del Sur y República Checa? Esto dice la IA

A pocas horas del esperado encuentro entre Corea del Sur y República Checa por el Mundial 2026, la inteligencia artificial ya hizo su análisis y estadísticas para determinar quien es el ganador del segundo encuentro del torneo.

La selección surcoreana llega al compromiso respaldada por una generación experimentada encabezada por Son Heung-min, además de un sólido desempeño en las eliminatorias mundialistas. Estos factores han llevado a distintos modelos predictivos a otorgarle mayores probabilidades de quedarse con la victoria.

Según el análisis realizado por inteligencia artificial, Corea del Sur tendría un 45% de posibilidades de ganar el partido, mientras que el empate aparece con un 30% y una victoria de República Checa con un 25%.

República Checa, por su parte, llega con figuras de peso como Patrik Schick y Tomáš Souček, futbolistas que pueden inclinar la balanza en cualquier momento y convertir al equipo europeo en un rival de cuidado.

De acuerdo con la proyección, el resultado más probable sería un triunfo de Corea del Sur por 2-1, aunque un empate 1-1 también aparece entre los escenarios con mayores probabilidades.

Con estos antecedentes, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada mundialista, con dos selecciones que buscarán dar un paso importante en sus aspiraciones dentro del torneo.

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