¡Remontada mundialista! Corea del Sur vence 2-1 a República Checa en un cierre dramático

Corea del Sur logró una importante remontada (2-1) frente a República Checa por el Grupo A del Mundial 2026, en un encuentro que se definió en los últimos minutos tras un desarrollo muy parejo.

Durante el primer tiempo, ambos equipos mostraron un juego equilibrado y sin goles, con pocas ocasiones claras y mucha disputa en el mediocampo.

En el complemento, República Checa abrió el marcador en el segundo tiempo a través de su capitán, Ladislav Krejčí, tras una jugada de balón detenido.

Corea del Sur reaccionó y logró el empate al minuto 67 por medio de Hwang In-beom, quien definió dentro del área para igualar el partido.

República Checa llegó a convertir nuevamente, pero el gol fue anulado por fuera de juego, manteniendo la igualdad en el marcador.

Cuando el encuentro parecía terminar empatado, Corea del Sur consiguió el gol de la remontada en los minutos finales, asegurando una victoria clave en su grupo.

Con este resultado, Corea del Sur suma tres puntos importantes en el Grupo A y deja el grupo abierto de cara a la siguiente fecha.

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