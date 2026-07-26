De Porongo para el país: Yslena Alpire conquista dos oros para Bolivia en gimnasia artística

La gimnasta Yslena Alpire Vilchez, nacida en Porongo, Santa Cruz, dejó en alto el nombre de Bolivia al conquistar dos medallas de oro en la Copa de las Américas de Gimnasia Artística, disputada en Perú.

Foto: redes sociales.

La deportista boliviana se quedó con la presea dorada en los aparatos de viga y salto, haciendo flamear la tricolor nacional en lo más alto del podio.

Foto: redes sociales.

El certamen reunió a 1.400 gimnastas de 26 países, y además de sus dos títulos, Alpire logró el segundo lugar en la clasificación general, consolidando una destacada actuación en la competencia internacional.

Foto: redes sociales.

Con este resultado, la representante de Porongo volvió a poner en alto el nombre de Bolivia y de su municipio natal en uno de los torneos más importantes de gimnasia artística del continente.

Mira la programación en Red Uno Play