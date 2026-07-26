[VIDEO] ¿El blooper del año? Arquero anotó en su propio arco y las redes estallaron

Una de las jugadas más llamativas de la temporada en el fútbol venezolano se registró durante el clásico fronterizo de la Liga FUTVE 2, donde Real Frontera FC cayó por 5-1 frente a Ureña SC. Más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por un insólito autogol del arquero colombiano Sergio Avellaneda, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

La acción ocurrió cerca del minuto 30 del primer tiempo, cuando el conjunto local ya perdía por la mínima diferencia. Sin la presión de un rival, Avellaneda recibió un pase hacia atrás e intentó salir jugando con un envío por el sector derecho. Sin embargo, el balón terminó ingresando directamente en su propio arco, sorprendiendo a jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El gol en contra significó el 2-0 parcial para Ureña SC y complicó aún más el panorama para Real Frontera, que finalmente terminó siendo goleado por 5-1.

La jugada no tardó en multiplicarse en las plataformas digitales, donde miles de usuarios comentaron el error del guardameta. Mientras algunos reaccionaron con humor, otros expresaron su molestia y surgieron especulaciones en redes sociales sobre un posible vínculo con apuestas deportivas. Hasta el momento, esas versiones no han sido respaldadas por pruebas ni por declaraciones oficiales.

Ni Real Frontera FC ni los organizadores de la Liga FUTVE 2 se habían pronunciado sobre la jugada o los rumores generados alrededor del autogol al momento de conocerse la información.

Sergio Avellaneda, de 23 años, inició su formación en las divisiones inferiores de Cúcuta Deportivo y posteriormente continuó su carrera en el fútbol venezolano, donde integró el plantel de Rayo Zuliano antes de incorporarse a Real Frontera FC.

Tras la dura derrota, el equipo buscará recuperarse en la próxima jornada, cuando visite a Atlético Barinas por la fecha 20 del Grupo Occidental de la Liga FUTVE 2.

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