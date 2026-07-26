Hinchas protagonizaron incidentes antes del partido entre Independiente y Oriente Petrolero

El compromiso entre Independiente y Oriente Petrolero sufrió un retraso de siete minutos tras registrarse incidentes entre seguidores de ambos equipos en las tribunas del estadio Patria, instantes antes del pitazo inicial.



Cuando los jugadores y el cuerpo arbitral ya se encontraban sobre el terreno de juego para cumplir con el protocolo previo al partido, un grupo de aficionados protagonizó altercados en las graderías.

De acuerdo con lo ocurrido en el escenario deportivo, alrededor de diez hinchas de Oriente Petrolero superaron las mallas de seguridad con la intención de acercarse al sector donde se encontraban los simpatizantes del conjunto local, generando momentos de tensión.



La Policía actuó de inmediato utilizando gases lacrimógenos para controlar la situación y evitar que los enfrentamientos se intensificaran.

Ante lo sucedido, el árbitro Javier Revollo convocó a los capitanes Alejandro Torres, por Oriente Petrolero, y Gustavo Cristaldo, por Independiente, para solicitarles que transmitieran un mensaje de calma a sus respectivas hinchadas.



Tras restablecerse el orden en el estadio, el partido pudo comenzar. Además, se informó que hubo personas detenidas como consecuencia de los disturbios registrados en las tribunas.

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