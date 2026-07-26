Dejó el fútbol tras perder a su padre y hermano, ahora cultiva su propio huerto

El futbolista esloveno Kevin Kampl anunció su retiro definitivo del fútbol profesional a los 35 años, una decisión marcada por una profunda tragedia familiar que cambió el rumbo de su vida. Tras perder a su hermano y a su padre en un lapso de siete meses, el exmediocampista del RB Leipzig decidió alejarse de las canchas para priorizar a su familia y encontrar tranquilidad lejos de la alta competencia.

Kevin Kampl en la tumba de sus familiares. Foto: @kevinkampl.

"Los últimos meses han estado llenos de dolor. He aprendido de forma brutal lo valioso que es el tiempo y quiero pasarlo con quienes más quiero", expresó el exfutbolista en su mensaje de despedida el pasado mes de enero.

Kampl explicó que, tras meses de reflexión, comprendió que su prioridad ya no estaba en el fútbol, sino en compartir tiempo con su familia y comenzar una nueva etapa de vida.

Luego de cerrar su carrera deportiva, el esloveno optó por un estilo de vida completamente diferente. Actualmente dedica gran parte de su tiempo al cultivo de su propio huerto en Mallorca, donde encuentra paz entre árboles frutales, hortalizas y el trabajo en la tierra, lejos de los estadios y la presión del fútbol profesional.

Durante su carrera defendió las camisetas de Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y RB Leipzig, club al que llegó en 2017 y donde se convirtió en uno de sus referentes. En Alemania disputó 270 partidos en la Bundesliga y conquistó dos títulos de la Copa de Alemania.

Su emotiva despedida fue acompañada por una ovación del público del Red Bull Arena, que reconoció la trayectoria de un jugador que decidió poner a su familia por encima del deporte y comenzar una nueva vida, alejada de los reflectores.

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