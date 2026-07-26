A través de sus redes sociales, el club albiverde destacó el retorno de quien fue parte del histórico equipo campeón de 2001 y expresó su confianza en que, junto a una comisión integrada por otras leyendas de la institución, trabajará por fortalecer el proyecto deportivo.

Suárez debutó con la camiseta refinera en 1996 y defendió los colores de Oriente Petrolero en varias etapas de su carrera. Durante esos años se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo y fue una pieza importante en la conquista del campeonato nacional de 2001, uno de los títulos más recordados por la afición orientista.

Además de su exitoso paso por Oriente, el exatacante también militó en clubes como Bolívar, The Strongest, Blooming, San José, Nacional Potosí, Deportivo Cuenca de Ecuador y Aldosivi de Argentina. A lo largo de su carrera logró tres títulos de la División Profesional boliviana y también fue convocado a la selección nacional.

LA BIENVENIDA DEL CLUB EN SUS REDES SOCIALES:

¡Mucho éxito en esta nueva etapa! Que el amor por estos colores sea la guía para construir un futuro lleno de alegrías para toda la familia orientista.

Estamos convencidos de que, junto a una comisión integrada por grandes leyendas del club, aportará toda la experiencia, el liderazgo y esa inconfundible mística orientista que siempre ha caracterizado a quienes defienden este escudo.

Róger fue parte del histórico equipo campeón del año 2001, llevando con honor y entrega los colores de Oriente. Hoy regresa para asumir un nuevo desafío, con el compromiso de trabajar por el crecimiento de nuestra institución.

Nos llena de orgullo dar la bienvenida a Róger Suárez como nuevo Presidente de la Comisión Deportiva de nuestro club.

¡Bienvenido a casa, Sucha!

Ahora, Roger Suárez inicia una nueva etapa en Oriente Petrolero, esta vez desde la dirigencia deportiva, con la misión de contribuir al fortalecimiento del primer plantel y al desarrollo institucional del club.

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