El reclamo de los deportistas crece: desde Cochabamba piden cumplir con el pago del “Sueño Bicentenario”

Desde la ciudad de Cochabamba, otro grupo de deportistas, acompañados por sus familiares y con carteles, levantó la voz para pedir al Gobierno el cumplimiento del pago de los últimos tres meses del programa “Sueño Bicentenario”.

“Somos deportistas, cumplimos con Bolivia, que el Gobierno cumpla con nosotros”, decía uno de los carteles que exhibían las deportistas, sumándose de esta forma al reclamo de sus demás compañeros, que están en La Paz, pidiendo el pago de la deuda y una reunión con el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira.

“Nuestra única preocupación tendría que ser entrenar, pero estamos acá reclamando el cumplimiento del convenio con papeles en mano. Exigimos que nuestras autoridades vengan y se sumen, porque estamos solos, ni nuestras federaciones nos apoyan o respaldan”, declaró Cecilia Gómez, la velocista dueña del récord nacional en 400 metros (53.90) y medallista de oro en los Grand Prix Sudamericanos en 400 y 800 metros.

Las diez deportistas de distintas disciplinas hicieron su reclamo en Cochabamba, lamentando el desalojo policial con agentes químicos que sufrieron sus compañeros hace una semana en la sede de Gobierno.

“Llevamos más de ocho meses con este reclamo, somos cien deportistas que estamos con esta deuda y no recibimos la respuesta del Gobierno”, declaró la triatleta Marjim Soto, ganador de la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Paraguay, en mayo del año pasado.

Asimismo, los deportistas lamentaron las declaraciones del viceministro de Deportes, Roberto Bustamante Ponce, quien habría puesto en duda los merecimientos para estar incluidos en el programa y respondieron que cada uno se ganó su lugar con esfuerzo y trabajo, y durante la ejecución del “Sueño Bicentenario” se lograron 500 medallas, aproximadamente.

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