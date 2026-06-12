La euforia inunda las calles tras el debut victorioso de México: esto dijeron sus hinchas

La Selección Mexicana arrancó su camino con una victoria que desató la euforia inmediata entre los miles de seguidores que se dieron cita en el encuentro.

Al término del partido, un aficionado resumió el sentir de la grada al asegurar que “estuvo decente el partido, la idea era que ganáramos en el debut y todo super bien”.

A pesar de la alegría generalizada por los tres puntos obtenidos, algunos sectores de la tribuna mostraron mesura y analizaron con ojo crítico el rendimiento del combinado nacional. De hecho, parte de la fanaticada fue contundente al señalar que “en el primer tiempo bien, en el segundo tiempo se descompuso mucho el medio campo”.

El ambiente festivo también dio lugar a la nostalgia de los más jóvenes, reflejada en el tierno comentario de un niño que lamentó: "Mi favorito es Ochoa pero ya no juega". Sin embargo, el entusiasmo generalizado por el triunfo inaugural prevaleció cuando otro seguidor exclamó emocionado: "Super contentos, mis ahorros se fueron, pero ¡ay! estoy bien contento, vámonos al Ángel".

Contundencia en el marcador

El seleccionado local dio un golpe de autoridad al quedarse con una victoria por 2-0 gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. La ventaja pudo ser aún mayor antes del descanso, pero el poste le negó el doblete a Quiñones en una de las jugadas más claras de este compromiso.

El delantero estrella de la noche se consolidó como el jugador más destacado al registrar cinco remates al arco, otorgar veintisiete pases correctos y regalar un caño espectacular que levantó al público en el tiempo de compensación. En la zona baja, Jesús Gallardo aportó la solidez defensiva necesaria al recuperar siete balones y despejar el peligro en momentos clave del duelo.

Mira la programación en Red Uno Play