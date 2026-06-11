¿Subirán las temperaturas este viernes? Esto dice el pronóstico del clima

El panorama meteorológico para este viernes genera gran expectativa entre la población debido a las notables oscilaciones en el termómetro. Las primeras horas de la jornada arrancarán con un ambiente fresco que oscilará entre los 17°C y los 21°C, aunque la tarde experimentará un leve ascenso térmico alcanzando un tope de 24°C.

Al caer la noche, la atmósfera mantendrá un rango agradable y templado sin variaciones abruptas respecto a las horas previas. El reporte oficial estima que el periodo nocturno registrará una máxima de 23°C y una mínima que no descenderá de los 20°C.

Comportamiento atmosférico para el fin de semana

El inicio del fin de semana marcará el punto más cálido del periodo, registrando una temperatura máxima que escalará de forma notoria hasta los 27°C. Sin embargo, este ascenso sabatino vendrá acompañado por intensas ráfagas de viento provenientes del noroeste que alcanzarán velocidades de hasta 43 km/h.

La situación dará un vuelco hacia el domingo, jornada en la que se prevé un marcado descenso de la temperatura máxima a 23°C junto a vientos de 33 km/h. Finalmente, el lunes consolidará esta tendencia fresca con un termómetro que apenas tocará los 22°C y corrientes de aire que disminuirán considerablemente su intensidad.

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