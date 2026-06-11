CSUTCB convoca ampliado para evaluar acciones ante bloqueos

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) informó que, en el marco de la jornada 42 de bloqueos, se realizará un ampliado nacional de emergencia para analizar la situación de las movilizaciones y coordinar acciones a nivel nacional.

Los dirigentes denunciaron que algunas acciones del gobierno central han provocado un clima de desconfianza entre las comunidades campesinas.

“Nosotros siempre acataremos la decisión de la mayoría de las bases regionales. El ampliado analizará distintos temas importantes y será la voz de nuestro sector a nivel nacional”, indicó la dirigencia.

Autoridades deben bajar a los bloqueos

Por ello, la CSUTCB buscará mantener un contacto directo con las comunidades para garantizar que sus decisiones reflejen los intereses del pueblo.

“El gobierno debe acercarse a las bases sociales, no solo a los dirigentes. Solo así se podrá reconstruir la confianza y encaminar soluciones a las necesidades reales de nuestro pueblo”, señalaron los dirigentes.

El ampliado servirá para emitir pronunciamientos oficiales, coordinar movilizaciones y establecer estrategias frente a la prolongación de los bloqueos en diferentes regiones del país.

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