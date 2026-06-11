Tras firma de convenio, alcalde de El Alto inicia trabajos de enlosetado

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, informó que se inició la inspección para la construcción de una arteria vial estratégica en la zona Villa Alemania, proyecto que beneficiará directamente a los distritos 2, 3 y 4 de la ciudad.

“Ayer firmé un convenio con el presidente Rodrigo Paz y hoy, a menos de 24 horas, ya hemos iniciado la inspección de esta arteria. Contamos con los topógrafos y todo el equipo necesario. La obra estará lista en 90 días”, afirmó el alcalde.

Mejora conectividad

La iniciativa busca mejorar la conectividad urbana, facilitar el tránsito vehicular y promover el desarrollo económico en la zona, al tiempo que refleja el compromiso del municipio y del gobierno nacional en ejecutar obras de impacto inmediato para la población alteña.

La construcción de esta arteria vial se realizará con todos los estudios técnicos y de planificación urbana, asegurando que los vecinos de los distritos conectados puedan acceder de manera rápida y segura a servicios, comercios y espacios públicos.

Acuerdo con Gobierno

Eliser Roca destacó la coordinación entre la alcaldía y el ejecutivo nacional, y aseguró que este tipo de obras se realizarán de manera transparente y eficiente, priorizando la seguridad y bienestar de los ciudadanos de El Alto.

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