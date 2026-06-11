Tras firma de convenio, alcalde de El Alto inicia trabajos de enlosetado

La obra conectará los distritos 2, 3 y 4 y se prevé su entrega en 90 días, tras convenio con el presidente Rodrigo Paz.
11/06/2026 17:30
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El alcalde de El Alto, Eliser Roca, informó que se inició la inspección para la construcción de una arteria vial estratégica en la zona Villa Alemania, proyecto que beneficiará directamente a los distritos 2, 3 y 4 de la ciudad.
“Ayer firmé un convenio con el presidente Rodrigo Paz y hoy, a menos de 24 horas, ya hemos iniciado la inspección de esta arteria. Contamos con los topógrafos y todo el equipo necesario. La obra estará lista en 90 días”, afirmó el alcalde.
Mejora conectividad
La iniciativa busca mejorar la conectividad urbana, facilitar el tránsito vehicular y promover el desarrollo económico en la zona, al tiempo que refleja el compromiso del municipio y del gobierno nacional en ejecutar obras de impacto inmediato para la población alteña.
La construcción de esta arteria vial se realizará con todos los estudios técnicos y de planificación urbana, asegurando que los vecinos de los distritos conectados puedan acceder de manera rápida y segura a servicios, comercios y espacios públicos.
Acuerdo con Gobierno
Eliser Roca destacó la coordinación entre la alcaldía y el ejecutivo nacional, y aseguró que este tipo de obras se realizarán de manera transparente y eficiente, priorizando la seguridad y bienestar de los ciudadanos de El Alto.
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