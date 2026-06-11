Feria del productor al consumidor llega al Cambódromo y El Mechero con alimentos a precio accesible

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció el relanzamiento de la Feria del Productor al Consumidor, que se desarrollará este viernes 12 y sábado 13 de junio en dos puntos de la ciudad: el Cambódromo y la zona de El Mechero, en el Plan Tres Mil.

La actividad se llevará a cabo de 06:00 a 20:00 horas y ofrecerá productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos verduras, hortalizas, huevo, arroz, legumbres, aceite, azúcar, cítricos y carne de pollo, res y cerdo.

En el Cambódromo, entre el sexto y séptimo anillo, participarán productores de hortalizas y verduras de Mairana, cítricos de la provincia Ichilo, además de vendedores de queso, huevo y carne de pollo. Mientras tanto, en el Plan Tres Mil, la feria se instalará en la cancha cercana a la plaza de El Mechero.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo César Viruez, explicó que la iniciativa responde a la solicitud de productores que buscan nuevos espacios de comercialización y a la demanda de la población por adquirir alimentos a menor costo.

“Estamos relanzando la feria del productor al consumidor. Esta necesidad ha sido solicitada tanto por los productores como por la población, toda vez que en esta feria pueden acceder a precios más accesibles y económicos”, señaló la autoridad.

Viruez indicó que la feria ha ido ampliando gradualmente la participación de distintos sectores productivos. Inicialmente se contó con productores de queso y leche, posteriormente se incorporaron productores avícolas, de frutas, verduras y hortalizas, y ahora se suman los productores de cítricos.

La autoridad destacó que las versiones anteriores tuvieron una importante respuesta ciudadana, permitiendo a los productores comercializar toda su mercadería y a los consumidores acceder a alimentos a precios convenientes.

Asimismo, informó que la Guardia Municipal brindará apoyo en el ordenamiento, la seguridad y el resguardo tanto de los productores como de los asistentes durante las dos jornadas de feria.

Desde la Alcaldía invitaron a la población a asistir a cualquiera de los dos puntos habilitados para aprovechar la oferta de productos frescos y de primera necesidad provenientes directamente de los productores.

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