Blanco descarta aumento de precios de combustibles y energía: “No está en nuestros planes”

El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, se pronunció este miércoles sobre la situación del abastecimiento de combustibles en La Paz, afectado por los bloqueos que se mantienen desde hace varias semanas.

Blanco enfatizó que no existe intención del Gobierno de subir los precios de la gasolina ni de privatizar servicios públicos:

“No tenemos ni la intención de privatizar, ni la intención de subir el combustible, ni la intención de subir la energía eléctrica, ni la intención de subir nada. O sea, no está en nuestros planes hacer eso”.

Respecto al suministro, el ministro aseguró que la mayoría de la demanda del departamento ha sido cubierta:

“Ayer ha llegado prácticamente el total de demanda que se tiene en el departamento de La Paz. Hemos abastecido al Alto y a más de, creo que son 70 estaciones de servicio que hemos abastecido”.

Sobre la duración del suministro, Blanco indicó que dependerá del consumo de la población:

“Depende de cuánto consume gasolina la gente, pero estamos tratando de volver a la normalidad. Es complicado, pero tienen que darse cuenta que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para traer gasolina y diésel”.

El ministro responsabilizó a los bloqueadores por la demora en la normalización del abastecimiento y alertó sobre los efectos negativos de las medidas de presión:

“Están plantadas muchas cisternas en medio del camino por estos bloqueadores que están bloqueando a la patria. Y no se dan cuenta que no solamente nos perjudican a nosotros, sino también nos perjudican a la población”.

Blanco insistió en que el Gobierno trabaja para garantizar el abastecimiento y que la población recupere gradualmente la normalidad en el suministro de combustible.

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