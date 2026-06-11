Bloqueos obligan a cambiar modalidad de clases en municipios de la zona andina de Cochabamba

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba informó que varios municipios de la zona andina se encuentran afectados por los bloqueos de carreteras, lo que ha obligado a modificar la modalidad de clases ante la imposibilidad de que los maestros lleguen a las unidades educativas.

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, alertó que el distrito de Independencia se encuentra completamente incomunicado, situación que incluso impidió el ingreso del Alcalde, quien tuvo que retornar a medio camino.

Mencionó que este panorama se repite en otros municipios como Morochata, Vacas y Tiraque.

Ante la imposibilidad de desarrollar actividades presenciales, varias unidades educativas han pasado a la modalidad a distancia, utilizando cartillas y otros materiales pedagógicos para dar continuidad al proceso educativo.

“Son varios distritos sin clases presenciales porque los maestros no pueden llegar y se hizo un cambio de modalidad, están trabajando con cartillas para continuar con el desarrollo del aprendizaje”, explicó Veizaga.

El director pidió a los padres de familia y sectores movilizados levantar los bloqueos o garantizar el libre tránsito de las movilidades, señalando que la medida afecta directamente el derecho a la educación de los estudiantes.

“Pedimos a los padres de familia que garanticen la llegada de los maestros a sus unidades educativas, pues para ello tendrán que levantar los bloqueos. Es la única forma de garantizar clases presenciales”, afirmó.

Veizaga aclaró que, por el momento, no se ha recibido ninguna solicitud formal para adelantar o modificar el descanso pedagógico de invierno, el cual será definido por las direcciones distritales en coordinación con la Dirección Departamental.

En paralelo, se reportan tensiones en algunas comunidades donde maestros habrían salido aprovechando un feriado largo, mientras sectores locales anuncian medidas respecto al control de asistencia y pago de planillas.

El magisterio urbano, por su parte, exige el levantamiento de los bloqueos para garantizar condiciones normales de trabajo y evitar mayores conflictos en el sistema educativo.

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