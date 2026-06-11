Ocho panes en Bs 5: Internos de San Pedro ofrecen el producto ante escasez en La Paz

El penal de San Pedro iniciará este viernes la elaboración y comercialización de pan con la participación de personas privadas de libertad, como una medida destinada a apoyar el abastecimiento de este alimento en medio de la escasez registrada en los últimos días.

El gobernador del recinto penitenciario, Julio Andia, informó que la iniciativa surge gracias a un remanente de harina disponible y al trabajo coordinado entre la Policía Boliviana, los internos y otras instituciones.

“Con la transparencia se ha podido generar algunas acciones entre la Policía, privados de libertad y la sociedad. Teniendo remanente de harina se están generando estos productos”, explicó la autoridad.

La venta será directa al consumidor y cada persona podrá adquirir una bolsa con ocho panes por un costo de cinco bolivianos. Las autoridades aclararon que no se venderán cantidades mayores para garantizar que más familias puedan acceder al producto.

“Van a venir ocho panes en la bolsa, el costo es cinco bolivianos y la persona que quiera acceder simplemente debe portar el monto exacto”, indicó el gobernador.

También habrá pan de batalla

Además de las tradicionales sarnitas, los internos volverán a elaborar marraquetas, uno de los productos más demandados por la población paceña.

Por el momento, el horario de comercialización aún no fue definido. Según las autoridades, la decisión busca evitar largas filas y aglomeraciones innecesarias en las afueras del recinto penitenciario.

Desde la administración de San Pedro señalaron que, si se consolidan acuerdos con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), la producción podría mantenerse en el tiempo e incluso incrementarse.

La iniciativa también busca generar una fuente de ingresos para las personas privadas de libertad, al tiempo que ofrece una alternativa para contribuir al abastecimiento de pan en la ciudad de La Paz.

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