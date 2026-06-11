Conductor denuncia que fue golpeado y que destrozaron su bus en punto de bloqueo de San Julián

Un conductor de transporte público denunció haber sido víctima de una agresión física mientras intentaba transitar por un punto de bloqueo en el municipio de San Julián, donde este jueves se cumple el día 28 de la medida de presión instalada por sectores movilizados.

Según el relato del afectado, el incidente ocurrió cuando intentó pasar por el lugar durante un cuarto intermedio que había sido determinado por los bloqueadores. Sin embargo, aseguró que entre cinco y seis personas lo obligaron a retroceder mediante agresiones físicas y actos de violencia contra el vehículo.

El chofer señaló que los agresores utilizaron palos para atacarlo, provocándole lesiones en la espalda y en ambos brazos. Además, denunció que los manifestantes rompieron los vidrios del bus, causando daños materiales de consideración.

Chofer acusa a bloqueadores de golpearlo y destruir los vidrios de su vehículo en San Julián. FOTO: Daniel Román, periodista de RED UNO DE BOLIVA.

“Me golpearon para que retroceda y también destruyeron los vidrios del vehículo”, manifestó el conductor, quien expresó su preocupación por la falta de garantías para quienes deben circular por la zona.

Ante esta situación, pidió a las autoridades que intervengan y que se levante la medida de presión, argumentando que no existen condiciones de seguridad para los transportistas ni para las personas que transitan por esta ruta.

El bloqueo en San Julián cumple este jueves 28 días de vigencia, generando afectaciones al transporte, al abastecimiento y a las actividades económicas de la región.

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