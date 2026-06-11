“Somos los rehenes del conflicto”: el reclamo de los transportistas varados en los bloqueados

La Cámara Departamental de Transporte (Cadetran) lanzó duras críticas contra la Defensoría del Pueblo al considerar que la institución ha centrado su atención en los dirigentes y movilizados detenidos, mientras más de 5.000 transportistas permanecen varados en las carreteras del país debido a los bloqueos.

El presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón, afirmó que el sector acudió en reiteradas ocasiones a la Defensoría para solicitar apoyo humanitario para los conductores retenidos, pero aseguró que la respuesta fue insuficiente.

“Hemos acudido al Defensor del Pueblo y parece que para ellos el problema principal son los detenidos y los movilizados. Nosotros somos los que estamos siendo vulnerados en nuestros derechos a la alimentación, la salud y el libre tránsito”, reclamó.

Más de 38 días varados

Según el dirigente, los transportistas permanecen atrapados desde hace 38 días en distintos puntos de bloqueo sin acceso regular a alimentos, medicamentos ni servicios básicos, una situación que, a su juicio, no ha recibido la atención necesaria por parte de las instituciones encargadas de velar por los derechos ciudadanos.

“Nos dijeron que les preocupaba más la situación de los movilizados. Nosotros somos los rehenes de este conflicto y nadie está viendo lo que estamos pasando”, sostuvo Albornoz.

Cadetran informó que existen conductores que han tenido que ser evacuados por problemas de salud tras permanecer semanas en sus vehículos soportando bajas temperaturas y condiciones precarias.

Ausencia de cooperación de instituciones

El dirigente señaló que incluso se intentó coordinar con la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Defensa Civil el envío de ayuda humanitaria a los puntos de bloqueo, pero aseguró que las gestiones no prosperaron.

“Les pedimos que nos acompañen con ambulancias, que nos ayuden a llevar alimentos y medicamentos, pero no hemos recibido el apoyo que esperábamos”, manifestó.

Además de las dificultades para alimentarse y acceder a atención médica, los transportistas denuncian que enfrentan pérdidas económicas crecientes debido a sobreestadías de carga, incumplimientos contractuales y obligaciones financieras que continúan acumulándose mientras sus unidades permanecen inmovilizadas.

Desde Cadetran insistieron en que los conductores se han convertido en las principales víctimas colaterales del conflicto y exigieron acciones urgentes para garantizar asistencia humanitaria y la liberación de las rutas.

“Hay más de 5.000 transportistas abandonados en las carreteras. Lo único que pedimos es que también se defiendan nuestros derechos”, sostuvo Albornoz.

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