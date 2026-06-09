Transportistas de La Paz y Gobierno instalan reunión para analizar alivio financiero

Dirigentes del transporte departamental de La Paz ingresaron este martes a una reunión convocada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), donde se analizarán los alcances del Decreto Supremo 5630 y las medidas de apoyo dirigidas al sector.

Durante el encuentro, las autoridades socializarán los mecanismos de reprogramación bancaria establecidos en la normativa, además de brindar detalles sobre el fondo de financiamiento destinado a los transportistas.

Instalan mesa de diálogo

La reunión se desarrolla en medio de las demandas del sector por la situación económica que atraviesa el país y las dificultades generadas por la escasez de combustibles y los conflictos sociales registrados en las últimas semanas.

Los representantes del transporte esperan conocer las condiciones, alcances y beneficios de las medidas anunciadas por el Gobierno para aliviar la situación financiera de los operadores del servicio.

Se prevé que, al término de la reunión, los dirigentes y las autoridades informen sobre los resultados y posibles acuerdos alcanzados.

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