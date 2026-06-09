Denuncian a Leonardo Loza por uso indebido de una ambulancia en bloqueos

La asambleísta departamental Claudia Martínez presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado, luego de que se conociera que utilizó una ambulancia para trasladarse hacia Villa Tunari en medio de los bloqueos que afectan al departamento.

La legisladora informó que la acción legal fue interpuesta al amparo del artículo 24 de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, tras la admisión pública de la Gobernación sobre el uso del vehículo de emergencia.

"Nos hemos apersonado al Ministerio Público amparados por el artículo 24 de la Ley 004, por el ilícito que ha sido reconocido por la Gobernación de uso indebido de bienes del Estado", declaró Martínez.

Cuestionan el uso de una ambulancia

La denuncia surge después de que el vocero de la Gobernación, Sergio de la Zerda, confirmara que Loza utilizó una ambulancia de la Alcaldía de Villa Tunari para continuar su viaje al municipio tropical, donde participó en los actos por el 56 aniversario de esa región.

Según la explicación oficial, el gobernador inició el recorrido por sus propios medios, pero al encontrarse con un punto de bloqueo solicitó apoyo para completar su traslado.

Martínez cuestionó la decisión y sostuvo que los vehículos de emergencia deben estar destinados exclusivamente a la atención médica.

"Es mejor trasladar a un enfermo con cáncer para recibir atención que a una autoridad que tiene vehículo oficial para movilizarse", afirmó.

Pacientes y concejales envían pruebas

La asambleísta aseguró que pacientes con cáncer y concejales de Villa Tunari hicieron llegar documentación y pruebas que respaldarían la denuncia.

"A la denuncia se están sumando pacientes con cáncer que nos han hecho llegar pruebas de que la ambulancia salió del municipio de Villa Tunari para trasladarse a otro municipio y llevar a una autoridad a festejos, mientras ellos están muriendo sin poder recibir atención médica", remarcó.

Asimismo, anunció que solicitará la ampliación de la investigación con la incorporación de nuevos elementos y testimonios.

Esperan una investigación

Martínez pidió que el caso sea investigado sin privilegios ni consideraciones políticas.

"Ojalá la justicia obre de acuerdo a ley. Quiero que la justicia actúe conforme a derecho, sin miedo, sin privilegios y sin intocables", señaló.

Hasta el momento, la Gobernación de Cochabamba ha sostenido que la ambulancia utilizada pertenece a la Alcaldía de Villa Tunari y no al Servicio Departamental de Salud (Sedes). Sin embargo, el caso ahora quedó en manos del Ministerio Público, que deberá evaluar la denuncia y determinar si corresponde iniciar una investigación formal.

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