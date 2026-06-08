Gobernación confirma que Leonardo Loza usó ambulancia para pasar bloqueos en Cochabamba

El vocero de la Gobernación de Cochabamba, Sergio de la Zerda, confirmó que el gobernador Leonardo Loza utilizó una ambulancia para poder continuar su desplazamiento hacia el municipio de Villa Tunari, en medio de los bloqueos registrados en el departamento.

De acuerdo con el informe oficial, Loza se trasladaba inicialmente por sus propios medios para participar en los actos por el 56 aniversario de Villa Tunari, pero en el camino se encontró con un punto de bloqueo que impidió su avance.

“Se ha trasladado en principio haciendo uso de sus propios medios hasta que se encontró con un punto de bloqueo y pide el favor a una ambulancia que no pertenece al Sedes”, señaló De la Zerda.

El vocero precisó que el vehículo utilizado sería de la Alcaldía de Villa Tunari y no del Servicio Departamental de Salud (Sedes), como se había interpretado inicialmente. “Es de la propia Alcaldía de Villa Tunari”, añadió.

El hecho generó observaciones institucionales, ya que el uso de ambulancias está restringido para el traslado de pacientes y personal de salud. En ese marco, el Sedes anunció que iniciará una investigación para esclarecer las circunstancias del uso del vehículo.

El director de Calidad y Servicios del Sedes, Fernando Céspedes, indicó que no cuentan con información oficial sobre lo ocurrido. “No tenemos información de eso”, afirmó.

Asimismo, recordó la normativa vigente sobre el uso de estos vehículos. “Se tiene que hacer una investigación”, dijo a tiempo de explicar que la normativa solo permite que personal de salud y pacientes pueden subir a estos vehículos.

El hecho se registra en medio de los bloqueos que existen en distintas rutas del departamento de Cochabamba, que continúan afectando la circulación en varias zonas.

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