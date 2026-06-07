Cuándo se aplicará la ley que podría permitir declarar estado de excepción en Bolivia

La Ley de Regulación de los Estados de Excepción fue sancionada en la madrugada de este domingo por la Cámara de Diputados en su 126ª sesión ordinaria, luego de casi 14 horas de debate y el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes.

La norma busca establecer criterios claros para declarar estados de excepción en Bolivia, en consonancia con lo que estipula la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Entre sus principales puntos están:

Procedimiento formal: El Presidente debe emitir un Decreto Supremo fundamentado para declarar un estado de excepción.

El Presidente debe emitir un para declarar un estado de excepción. Alcance territorial: Debe especificar si se aplicará en todo el país o solo en áreas determinadas.

Debe especificar si se aplicará en todo el país o solo en áreas determinadas. Duración máxima: Hasta 90 días , prorrogables solo con autorización de la Asamblea Legislativa.

Hasta , prorrogables solo con autorización de la Asamblea Legislativa. Medidas y controles: El decreto debe detallar las medidas extraordinarias autorizadas, las instituciones encargadas de su cumplimiento y asegurar el respeto a los derechos fundamentales.

El decreto debe detallar las medidas extraordinarias autorizadas, las instituciones encargadas de su cumplimiento y asegurar el respeto a los derechos fundamentales. Participación de las fuerzas públicas: La ley contempla mecanismos para que la Policía y las Fuerzas Armadas actúen cuando sea necesario, pero bajo límites constitucionales estrictos.

¿Cuándo se promulgará la ley?

Tras su sanción en Diputados y remisión al Órgano Ejecutivo, la norma queda en manos del Presidente para su promulgación oficial. Ese paso consiste en que el Ejecutivo la firme y la publique en la Gaceta Oficial del Estado, momento en el cual la ley entra en vigencia y puede ser aplicada.

Hasta ahora no hay una fecha oficial anunciada para la promulgación, pero el procedimiento es claro en el ordenamiento constitucional: una vez remitida, el Ejecutivo tiene la potestad de firmarla para que quede en vigencia. En Bolivia, tras la publicación en Gaceta, la ley se considera vigente y aplicable según sus términos.

¿Qué expectativas existen tras la aprobación?

La sanción de esta ley se produce en medio de bloqueos indefinidos de carreteras y protestas sociales que han afectado el abastecimiento y la movilidad en varias regiones del país, generando un clima de tensión política.

Algunos sectores ven la normativa como una herramienta legal para que el Gobierno pueda garantizar el orden público, la seguridad institucional y la integridad del Estado, si decide decretar un estado de excepción.

Otros grupos, en cambio, advierten sobre la necesidad de que la ley resguarde los derechos fundamentales y no se utilice de forma arbitraria, subrayando que la aplicación de medidas excepcionales debe ser proporcional, técnicamente justificada y respetar las libertades ciudadanas.

¿Qué sigue después de la promulgación?

Una vez promulgada la ley, lo que deviene es su posible aplicación, lo cual requiere:

Que exista una situación excepcional que justifique declarar un estado de excepción. Que el Presidente emita un decreto formal con todas las especificaciones de ámbito, duración y medidas. Que, si se declara un estado de excepción, la Asamblea Legislativa tenga participación de control, ya que la prórroga más allá del plazo inicial debe ser aprobada por ley.

Mira la programación en Red Uno Play