Cuándo se aplicará la ley que podría permitir declarar estado de excepción en Bolivia

La norma fija procedimientos, límites y controles para aplicar medidas extraordinarias en Bolivia y ahora está lista para ser promulgada por el Órgano Ejecutivo.
07/06/2026 12:46
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La Ley de Regulación de los Estados de Excepción fue sancionada en la madrugada de este domingo por la Cámara de Diputados en su 126ª sesión ordinaria, luego de casi 14 horas de debate y el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes.
La norma busca establecer criterios claros para declarar estados de excepción en Bolivia, en consonancia con lo que estipula la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Entre sus principales puntos están:
¿Cuándo se promulgará la ley?
Tras su sanción en Diputados y remisión al Órgano Ejecutivo, la norma queda en manos del Presidente para su promulgación oficial. Ese paso consiste en que el Ejecutivo la firme y la publique en la Gaceta Oficial del Estado, momento en el cual la ley entra en vigencia y puede ser aplicada.
Hasta ahora no hay una fecha oficial anunciada para la promulgación, pero el procedimiento es claro en el ordenamiento constitucional: una vez remitida, el Ejecutivo tiene la potestad de firmarla para que quede en vigencia. En Bolivia, tras la publicación en Gaceta, la ley se considera vigente y aplicable según sus términos.
¿Qué expectativas existen tras la aprobación?
La sanción de esta ley se produce en medio de bloqueos indefinidos de carreteras y protestas sociales que han afectado el abastecimiento y la movilidad en varias regiones del país, generando un clima de tensión política.
Algunos sectores ven la normativa como una herramienta legal para que el Gobierno pueda garantizar el orden público, la seguridad institucional y la integridad del Estado, si decide decretar un estado de excepción.
Otros grupos, en cambio, advierten sobre la necesidad de que la ley resguarde los derechos fundamentales y no se utilice de forma arbitraria, subrayando que la aplicación de medidas excepcionales debe ser proporcional, técnicamente justificada y respetar las libertades ciudadanas.
¿Qué sigue después de la promulgación?
Una vez promulgada la ley, lo que deviene es su posible aplicación, lo cual requiere:
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