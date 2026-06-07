Bloqueos, escasez y especulación impulsaron el alza de precios en mayo, según analista

Los bloqueos de carreteras registrados durante más de 30 días tuvieron una incidencia directa en el incremento de precios registrado en mayo y podrían explicar entre el 30% y el 45% de la inflación del mes, según el análisis del economista Fernando Romero.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en mayo una variación mensual de 2,13%, la más alta en lo que va de 2026, mientras que la inflación interanual alcanzó el 12,51%.

Romero explicó que el principal impulso inflacionario provino de la división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que aumentó 6,05% en un solo mes y aportó 1,85 puntos porcentuales al IPC total.

“Los bloqueos de carreteras rompieron las cadenas de producción y comercialización nacional y regional, generando desabastecimiento, una oferta muy limitada y fenómenos de especulación que terminaron presionando aún más los precios”, señaló.

Entre los productos con mayores incrementos figuran el tomate, que subió 56,93%; la zanahoria, 42,44%; el plátano, 19,93%; la carne de pollo, 8,57%; y la carne de res, con aumentos superiores al 6%.

El economista destacó que las regiones más afectadas por los problemas de abastecimiento fueron La Paz y El Alto. La Conurbación de La Paz registró una inflación mensual de 5,41%, más del doble del promedio nacional, mientras que en esa región el precio del pollo aumentó 32,98%, la carne de res 17,94% y la zanahoria 101,69%.

Golpe al bolsillo de las familias

Según Romero, el principal efecto de la inflación es la pérdida acelerada del poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos con menores ingresos.

Explicó que cuando los alimentos suben de precio a un ritmo mayor que los ingresos familiares, una parte cada vez más grande del presupuesto debe destinarse a cubrir necesidades básicas.

“Los hogares más vulnerables enfrentan una doble presión: precios más altos y menor disponibilidad de productos”, indicó.

Añadió que muchas familias se ven obligadas a sustituir alimentos de mayor valor nutricional por opciones más económicas o incluso reducir las cantidades consumidas.

Asimismo, advirtió que los bloqueos también afectan al transporte, el comercio y el empleo informal. Los pequeños comerciantes enfrentan mayores costos logísticos, mientras que los productores reciben menores ingresos debido a las dificultades para comercializar sus productos.

Inflación podría superar el 15% a fin de año

Respecto a las perspectivas para el segundo semestre, Romero alertó que si persisten los bloqueos, los problemas logísticos o las dificultades de abastecimiento, la inflación interanual podría situarse entre el 15% y el 18% hacia finales de 2026.

El analista explicó que, aunque una crisis logística puede provocar aumentos rápidos de precios, la normalización suele ser mucho más lenta. Incluso si los bloqueos concluyeran de inmediato, la recuperación completa de las cadenas de suministro podría tardar entre cuatro y doce semanas para los alimentos frescos y varios meses para productos industriales o importados.

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