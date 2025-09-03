INE reporta que la inflación acumulada en Bolivia alcanzó el 18,09% hasta agosto de 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este miércoles que la inflación acumulada en Bolivia alcanzó el 18,09% entre enero y agosto de 2025.

En conferencia de prensa, el director del INE, Humberto Arandia, detalló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto fue de 1,01%, lo que refleja una desaceleración respecto a meses anteriores.

“Esta reducción en la inflación es significativa, porque demuestra que el alza de precios estuvo determinada por conflictos sociales, efectos climáticos y problemas vinculados al diésel”, explicó Arandia.

Los productos con mayor incidencia positiva fueron la carne de pollo, artículos de papelería y material escolar, carne de res sin hueso, plátano/guineo/banano y perfume o colonia. En contraste, los de mayor incidencia negativa fueron la cebolla, el transporte interdepartamental en flota, televisores, arveja verde, teléfonos celulares y pañales desechables para bebé.

El incremento de 1,01% del IPC registrado en agosto de 2025 se explica principalmente por la variación positiva de precios en las divisiones de Recreación y cultura; Bebidas alcohólicas y tabaco; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; Vivienda y servicios básicos; Prendas de vestir y calzados; Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; Muebles, bienes y servicios domésticos; Bienes y servicios diversos; y Educación.

La variación positiva también refleja el alza de precios reportada en ciudades capitales y conurbaciones, entre ellas: Trinidad (2,02%), Oruro (1,52%), Sucre (1,32%), Potosí (1,29%), Conurbación La Paz (1,10%), Conurbación Santa Cruz (0,99%) y Región Metropolitana Kanata (0,76%).

Mire el cuadro de los datos del IPC:

