Tras pedido de pausa humanitaria, Zamora dice a Loza: “No intentes engañar al pueblo boliviano”

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, lanzó una dura crítica contra el gobernador de Cochabamba tras conocerse su solicitud de una tregua de ocho horas en las carreteras. A través de sus plataformas digitales oficiales, el ministro de Estado rechazó de manera tajante la propuesta institucional y acusó a la autoridad departamental de encubrir otras intenciones detrás del discurso.

Zamora denunció públicamente que el cese temporal de las medidas de presión no tiene como objetivo real aliviar la economía familiar, sino facilitar la logística de sectores radicales.

"Leonardo Loza, no intentes engañar al pueblo boliviano. Pides una 'pausa' en los bloqueos, no para recuperar la normalidad, sino para abrir el paso a quienes buscan llevar violencia y destrucción a La Paz y El Alto", sentenció el ministro.

Exigencia de desbloqueo definitivo

Para el Órgano Ejecutivo, la propuesta de la Gobernación cochabambina carece de un compromiso genuino con la paz social del país y perpetúa el perjuicio en las rutas nacionales. En ese sentido, Zamora cuestionó la postura de Loza señalando que "la hipocresía no funciona" y que, si existe una preocupación real por la situación del territorio nacional, la única salida válida es exigir el desbloqueo total e inmediato.

El pronunciamiento del ministro concluyó con una fuerte advertencia política sobre las consecuencias que implica dar vía libre a los manifestantes que buscan sitiar las principales ciudades del occidente. "Facilitar el paso de quienes quieren generar caos es una deslealtad a la Patria. No más violencia", remarcó la autoridad gubernamental.

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