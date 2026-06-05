Gobernador Loza pide una pausa humanitaria de ocho horas en los bloqueos

A través de una carta, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, se dirigió formalmente a las organizaciones movilizadas en la región para solicitar de manera urgente una pausa humanitaria de ocho horas en los bloqueos viales. La autoridad departamental fundamentó esta petición en la abrupta subida de precios que viene golpeando a la canasta familiar dentro de los mercados cochabambinos, afectando el bienestar de la ciudadanía.

Prioridad en salud y sectores productivos

El objetivo central de este receso logístico es viabilizar de forma inmediata el libre tránsito de ambulancias, personal médico y transportistas que requieren asistencia en las carreteras. Asimismo, Loza remarcó que el sector productivo y agropecuario se encuentra completamente varado, por lo que es imperativo proteger la economía de los hogares para evitar que sigan sufriendo el impacto del conflicto.

A través de sus canales oficiales, el Gobernador enfatizó que esta medida excepcional es una muestra de solidaridad colectiva y no representa el abandono de las causas sociales vigentes.

"Esta acción no significa renunciar a ninguna demanda; significa poner por delante la vida, la salud y el bienestar de nuestro pueblo", manifestó de manera abierta en sus redes sociales.

Respeto y apelación al diálogo

La solicitud concluye reafirmando el respeto de la máxima autoridad ejecutiva hacia los sectores en conflicto, enviando una misiva que cuenta con copias dirigidas a la Defensoría del Pueblo y diversas brigadas parlamentarias. El gobernador cerró su exhortación apelando al factor de solidaridad del pueblo movilizado para que la tregua propuesta se ejecute en el momento que consideren más conveniente.

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