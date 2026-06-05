Santa Cruz consolidará histórica conexión carretera entre Okinawa y Los Troncos

Trabajo coordinado entre la Gobernación y el Gobierno nacional viabiliza una infraestructura clave para la competitividad del departamento.
05/06/2026 18:14
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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que la esperada carretera Okinawa – Los Troncos finalmente será una realidad tras consolidarse un plan de trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno. En los próximos meses se iniciará el proceso de adjudicación de esta obra, la cual integrará de forma definitiva el puente vehicular más largo del país y este tramo vial clave.
Integración y desarrollo productivo
La nueva infraestructura está diseñada para consolidar una conexión estratégica que unirá directamente a la Chiquitania con el Norte Integrado. "Esta infraestructura mejorará la integración regional, fortalecerá la producción, reducirá tiempos de traslado y generará nuevas oportunidades", destacó la autoridad departamental a través de sus redes sociales.
El proyecto vial busca saldar una demanda histórica de las comunidades locales y los sectores productivos que transitan por la zona. "Me llena de satisfacción ver que las grandes obras estratégicas que Santa Cruz necesita están comenzando a hacerse realidad", concluyó Velasco al ratificar el compromiso con el desarrollo regional.
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