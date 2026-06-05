La carretera a Desaguadero sigue cerrada: así está la situación este viernes

Transportistas, comerciantes y viajeros reportan dificultades para desplazarse por una de las principales rutas de conexión con la frontera peruana.
05/06/2026 16:52
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La carretera que conecta la ciudad de El Alto con Desaguadero continúa bloqueada este viernes debido a las movilizaciones impulsadas por sectores sociales que mantienen sus medidas de presión en demanda de cambios políticos en el país.
Los puntos de bloqueo permanecen instalados en diferentes tramos de esta importante ruta internacional, afectando el tránsito de vehículos de transporte público, carga pesada y particulares que intentan desplazarse por las redes fundamentales.
La situación genera preocupación entre transportistas, comerciantes y viajeros, debido a las dificultades para el traslado de productos y el abastecimiento de mercados.
Entretanto, autoridades y diversos sectores han reiterado llamados al diálogo para evitar una mayor afectación económica y social, en medio de un conflicto que ya se prolonga por varias semanas y que mantiene varios puntos de bloqueo en el país.
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