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La carretera a Desaguadero sigue cerrada: así está la situación este viernes

Transportistas, comerciantes y viajeros reportan dificultades para desplazarse por una de las principales rutas de conexión con la frontera peruana.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

05/06/2026 16:52

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Foto: Bloqueos continúan paralizando carreteras en El Alto. APG.
El Alto

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La carretera que conecta la ciudad de El Alto con Desaguadero continúa bloqueada este viernes debido a las movilizaciones impulsadas por sectores sociales que mantienen sus medidas de presión en demanda de cambios políticos en el país.

Foto: Ciudadanos intentan trasladarse de un lugar a otro en bici o a pie. APG.

Los puntos de bloqueo permanecen instalados en diferentes tramos de esta importante ruta internacional, afectando el tránsito de vehículos de transporte público, carga pesada y particulares que intentan desplazarse por las redes fundamentales.

Foto: Varios promontorios de tierra y resto de fogatas son utilizados para impedir el paso de vehículos. APG.

La situación genera preocupación entre transportistas, comerciantes y viajeros, debido a las dificultades para el traslado de productos y el abastecimiento de mercados.

Foto: La población continúa recorriendo largas distancias para llegar a su destino. APG.

Entretanto, autoridades y diversos sectores han reiterado llamados al diálogo para evitar una mayor afectación económica y social, en medio de un conflicto que ya se prolonga por varias semanas y que mantiene varios puntos de bloqueo en el país.

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