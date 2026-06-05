La Alcaldía anuncia controles y retiro de ambulantes en la Feria del Cambódromo

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra informó que realizará tareas de control y reordenamiento en el Cambódromo, luego de la instalación de la Feria del Productor al Consumidor, que durante tres días permitió la venta directa de alimentos a precios accesibles en el sector comprendido entre el sexto y séptimo anillo del Cambódromo.

Las autoridades municipales señalaron que la feria nació con el objetivo de conectar directamente a los productores con los consumidores, beneficiando tanto a las familias que buscan productos más económicos como a los agricultores afectados por los bloqueos que dificultaron el traslado de mercadería al interior del país.

Desde el municipio explicaron que durante esta jornada los comerciantes continuarán desarrollando sus actividades con normalidad; sin embargo, a partir del sábado se procederá a despejar completamente el área para restablecer la circulación habitual en el Cambódromo.

Para garantizar el orden, la Alcaldía reforzó la presencia de personal municipal, instaló vallas de control y dispuso el apoyo de al menos 20 guardias municipales adicionales. Asimismo, pidió a la población respetar las filas organizadas para la compra de productos distribuidos directamente desde camiones provenientes de las zonas productivas.

Las autoridades también anunciaron que se coordinará con las unidades de Espacios Públicos y Gendarmería Municipal para retirar a los vendedores ambulantes que se instalaron alrededor de la feria, con el fin de preservar el carácter productivo de la iniciativa.

Productos nacionales a buen precio

Según el reporte municipal, la feria permitió la comercialización de lácteos, quesos, huevos, pollo, hortalizas y verduras, entre otros alimentos. No obstante, la creciente presencia de comerciantes ajenos al sector productivo generó observaciones y conflictos con algunos mercados tradicionales de la ciudad.

Pese a que este viernes fue anunciado como el último día de funcionamiento, la Alcaldía reveló que analiza la posibilidad de ampliar la actividad la próxima semana debido a la alta afluencia de compradores y a las solicitudes presentadas por productores que buscan continuar comercializando sus productos de manera directa.

La decisión final será evaluada en los próximos días, tomando en cuenta tanto la demanda ciudadana como la necesidad de mantener el orden y evitar afectaciones a otros sectores comerciales de la capital cruceña.