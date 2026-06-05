Jaguar afectado por los incendios vuelve a su hábitat tras exitoso operativo

La Armada Boliviana colaboró en la liberación de un jaguar que había sido rescatado durante los incendios forestales registrados en 2024 en el oriente del país, reafirmando su compromiso con la conservación de la fauna silvestre y la protección de los recursos naturales.

La operación fue desarrollada por efectivos de la Base Naval “Ramón Darío Gutiérrez”, dependiente del Área Naval N.º 2 “Santa Cruz de la Sierra”, quienes brindaron apoyo logístico y seguridad para el traslado del felino hasta su hábitat natural.

El operativo comenzó con el arribo de una aeronave Cessna, matrícula CP-3118, a la pista militar de la base naval. A bordo se encontraba personal de la Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY), junto al jaguar que fue rescatado durante los incendios que afectaron importantes ecosistemas del departamento de Santa Cruz.

Armada ayuda a liberar a un jaguar rescatado. Foto: La Armada en Acción

Armada ayuda a liberar a un jaguar rescatado. Foto: La Armada en Acción

Tras el aterrizaje, efectivos navales realizaron el traslado seguro del animal desde la pista militar hasta el puerto de la base, garantizando las condiciones necesarias para su protección. Posteriormente, la comisión se desplazó en un bote deslizador por el río Pauserna, en cercanías del Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

En ese sector se concretó la liberación del ejemplar, permitiéndole retornar a su entorno natural dentro de una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad del país.

El comandante del Área Naval N.º 2 “Santa Cruz de la Sierra”, capitán de navío DAEN Mario Chávez Yatto, destacó el profesionalismo del personal que participó en la misión y señaló que este tipo de acciones contribuyen a la preservación de especies emblemáticas de la fauna boliviana.

La Armada Boliviana resaltó que continuará apoyando iniciativas orientadas a la conservación del patrimonio natural y la protección de la riqueza ecológica del país.

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