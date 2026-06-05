“Están llegando bastante”:El río Grande sorprende con una masiva presencia de peces en Puerto Paila

La temporada de pesca en Puerto Paila comenzó con una importante afluencia de pescadores y familias que llegaron hasta las riberas del río Grande, en Santa Cruz, para aprovechar la abundante presencia de peces, en una actividad que representa una de las principales fuentes de ingresos para los habitantes de esta región cruceña.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas se instalaron en el lugar utilizando redes especiales para capturar distintas variedades de pescado. La actividad no solo permite el abastecimiento para consumo familiar, sino también la comercialización del producto en los mercados locales.

Abundante jornada de pesca

Pescadores que participan de la jornada señalaron que este año la cantidad de peces es considerablemente mayor en comparación con temporadas anteriores. Algunos atribuyen este fenómeno al incremento del caudal del río, situación que favorece el desplazamiento de los peces hacia determinadas zonas.

Otros pescadores destacaron que hacía varios años no se observaba una concentración tan importante de peces en el sector. Según relataron, durante las últimas gestiones la actividad había disminuido, pero actualmente se registra una recuperación significativa.

“Hace unos cinco años que no se veía una llegada de peces como la de ahora. Antes llegaban en menor cantidad, pero este año están arribando bastante”, señaló uno de los participantes.

La intensa actividad también generó movimiento comercial en la zona, donde algunos pescadores comenzaron a ofrecer parte de sus capturas a visitantes y comerciantes.

Habitantes de Puerto Paila resaltaron que la temporada de pesca representa un importante impulso para la economía local, ya que beneficia tanto a quienes se dedican directamente a la captura como a comerciantes, transportistas y familias que participan de la actividad.

Se prevé que la pesca continúe durante los próximos días, mientras persistan las condiciones favorables en el río Grande y se mantenga la presencia masiva de peces en la región.

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