Una dramática situación fue denunciada en las inmediaciones del sector de Puente Armas, donde transportistas y productores reportaron la muerte de animales que permanecían varados debido a los bloqueos instalados en la ruta.

A través de videos difundidos desde el lugar, se observa a varios cerdos dentro de camiones detenidos por las medidas de presión, algunos de ellos sin acceso a agua ni alimento durante varios días. Según los denunciantes, varios animales murieron mientras esperaban que se habilite el paso.

“Es una pena realmente. Los animales están sedientos de agua, de comida. Mire cómo están los chanchos muertos, hinchados. Qué tristeza”, expresó una de las personas que registró las imágenes desde el lugar.

En las imágenes también se observan a varios cerdos aún con vida dentro de los motorizados, mientras otros ya habrían fallecido debido a la prolongada permanencia en la carretera.

Responsabilizan al Gobierno

Los denunciantes responsabilizaron a las autoridades por la falta de soluciones al conflicto y exigieron la habilitación inmediata de la vía para evitar mayores pérdidas económicas y la muerte de más animales.

“Esto que sepa el Gobierno lo que está sucediendo en los lugares de bloqueo. Tiene que haber un poco de criterio y compasión”, señaló uno de los afectados.

El caso vuelve a poner en evidencia las consecuencias que generan los bloqueos prolongados sobre la cadena de abastecimiento, el transporte de mercancías y la producción agropecuaria, sectores que reportan millonarias pérdidas tras varias semanas de restricciones en las carreteras.

Hasta el momento, no se conoce un reporte oficial sobre la cantidad exacta de animales afectados; sin embargo, productores y transportistas advirtieron que la situación podría agravarse si no se restablece la transitabilidad en las próximas horas.

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