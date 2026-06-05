Así fue el operativo en Lipari que permitió habilitar la ruta de Río Abajo tras semanas de bloqueo

La Armada Boliviana participó la madrugada de este viernes en las tareas de despeje de la carretera Río Abajo, a la altura del sector Puente Lipari, como parte del denominado Corredor Humanitario III, operativo destinado a restablecer la transitabilidad y facilitar el abastecimiento de productos esenciales para la población paceña.

La intervención fue supervisada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, junto a autoridades militares, en coordinación con personal de las Fuerzas Armadas desplegado en la zona.

Según un comunicado oficial, las labores se desarrollaron con el objetivo de habilitar una de las principales vías de acceso hacia la ciudad de La Paz, afectada por bloqueos que dificultaron el transporte de alimentos, medicamentos y otros insumos de primera necesidad.

“La labor fue ejecutada en estricto respeto a los derechos humanos, priorizando la seguridad de la población y evitando el uso de la violencia”, señala el reporte institucional.

Coordinación con las Fuerzas Armadas

Durante el operativo, efectivos de la Armada coadyuvaron en tareas de seguridad, apoyo humanitario y habilitación de la carretera, permitiendo restablecer condiciones para el desplazamiento de la ciudadanía y el ingreso de productos destinados al abastecimiento de mercados y centros de salud.

De acuerdo con la información oficial, varios ciudadanos expresaron su agradecimiento al personal militar desplegado por contribuir a la reapertura de la vía y facilitar el acceso a bienes esenciales para las familias afectadas por las restricciones de transitabilidad.

“Numerosos ciudadanos expresaron su agradecimiento al personal desplegado, destacando el esfuerzo realizado para resguardar la vía y contribuir al bienestar de las familias que requieren acceder a alimentos, medicamentos y otros insumos de primera necesidad”, indica el comunicado.

El Corredor Humanitario III forma parte de las acciones implementadas por el Gobierno para garantizar el abastecimiento de la población en medio de los conflictos sociales y bloqueos que afectan diferentes rutas del departamento de La Paz.